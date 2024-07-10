Несколько московских улиц станут пешеходными в эти выходные
В ближайшие выходные горожан и гостей столицы ждет большая спортивная, гастрономическая и развлекательная программа фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши» в рамках проекта «Лето в Москве»: на два дня улицы Малая Бронная, Большая Никитская, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными.
С утра субботы и до вечера воскресенья в кафе и ресторанах, которые находятся на новом пешеходном маршруте, будут подавать семейные завтраки, обеды и ужины. Гости смогут пройти единый гастрономический маршрут, который охватывает почти весь центр Москвы. Средства, которые выручат предприниматели за два дня, направят на нужды фонда спецоперации.
Кроме гастрономической программы, посетителей ждут развлечения для всей семьи, в том числе танцы, театрализованные представления, а также выступления уличных музыкантов и шоу диджеев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru