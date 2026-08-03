Необычная кофейня открылась в Москве к 70-летию Дня строителя
Новое поп-ап-пространство «Штаб строительства» откроется на Большой Никитской улице в Москве. Мероприятие продлится с 3 по 9 августа, здесь можно будет увидеть симбиоз уютной современной городской кофейни и индустриальной эстетики металла и бетона.
Гости смогут насладиться развлекательной программой, собранной из привычных материалов лаунж-зоной и кофейной станцией с тематическим авторским меню: популярным печеньем с десертом и эксклюзивным фигурным мороженым. Событие приурочено к 70-летию Дня строителя, заявила первый замначальника столичного Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства Мария Дерунова.
«В этом году отмечается 70-летний юбилей Дня строителя — серьезная дата для всей отрасли и Москвы в целом. Семь десятилетий самоотверженного труда, профессионализма и преемственности поколений строителей, которые создавали облик столицы, возводили жилые кварталы, социальные объекты, транспортные магистрали и инфраструктуру. Мы приглашаем горожан разделить с нами праздник, наполненный эмоциями, вкусом и летним настроением», – отметила Мария Дерунова.
Пространство организовано в рамках проекта «Лето в Москве» и празднования юбилея Дня строителя.
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