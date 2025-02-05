Названы локации фестиваля «Китайский Новый год», которые позволят сделать лучшие фото

Яркие украшения, представленные на улицах центра Москвы в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве», помогут туристам и горожанам создать красивые памятные фотографии. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Среди прочего столицу украсили красными фонариками, монетками с отверстиями, золотыми карпами, бабочками, а также вязанными из ниток узелками, которые в китайской культуре олицетворяют счастье, удачу, благополучие и радость.

Начать прогулку гостям и жителям города советуют на Манежной площади, нак которой можно заметить пайлоу – орнаментированные триумфальные ворота. Рядом расположены световые арки, украшенные красно-золотыми китайскими фонариками и надписями. В центре площади установлен надувной дракон – мифическое животное, олицетворяющее силу, мудрость и удачу.

От Манежной площади можно пройти к площади Революции. Здесь стоят новогодние ели разных размеров, украшенные традиционными китайскими монетами с отверстиями, бубнами, золотыми карпами и бабочками.

В переходе между Манежной площадью и площадью Революции для гостей установлена экспозиция, посвященная терракотовой армии императора Цинь Шихуанди. В частности, представлены копии глиняных фигур китайских пехотинцев, лучников, арбалетчиков. Среди экспонатов можно заметить и самого императора в окружении его приближенных.

Помимо прочего на Никольской улице представлены елочки с китайскими фонариками, а на Камергерском переулке рядом с ажурной световой аркой стоит большой надувной дракон. Завершить прогулку по площадкам фестиваля «Китайский Новый год в Москве» можно на Тверском бульваре, где проходит выставка «Из жизни панды» - в стеклянных павильонах находятся огромные плюшевые панды двухметрового роста.

