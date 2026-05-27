Названы главные сложности реконструкции исторических зданий

Инвестиции девелоперов в памятники архитектуры достигают пяти миллиардов рублей. Это включает вывешивание домов на сваи, создание «металлической» рубашки для укрепления фасада и инъектирование исторических стен. Об этом сообщил заместитель директора департамента согласований Александр Черненко на Международной выставке «АРХ Москва».

«Строительство в историческом центре Москвы напоминает работу ювелира. Это требует сверхточности, внимания к деталям и безупречного владения сложными и дорогими технологиями», — отметил он.

По его словам, в этих проектах ведется активное сотрудничество с городом, чтобы не только обеспечить сохранение архитектурного облика столица, но и вернуть их в сценарии развития Москвы на десятилетия вперед. Инвестиции в реконструкцию и реставрацию выше на треть, чем строительство с нуля, но цена метра для покупателя практически не отличается, добавил Черненко.

Самая дорогостоящая технология в восстановительных работах — это вывешивание зданий на сваи. Девелопер Sminex использовал этот метод в ходе восстановления четырех особняков в «Городской усадьбе в Орлово-Давыдовском». На только этот элемент было потрачено больше миллиарда рублей. В 2025 году компания вернула усадьбу в эксплуатацию. Основательница архитектурного бюро Bomar Марианна Петренко подчеркнула, что это был пример выдающийся работы в проектировании и согласовании.

«Подобное решение для обустройства современных систем комфорта в памятнике архитектуры я видела впервые», — указала она.

Петренко также сообщила, что еще одна дорогая технология в реставрации — это воссоздание лепнины и живописи во дворцах, чем сегодня занимаются архитекторы на объектах юга России.

Чтобы сохранить фасады старинных зданий, специалисты используют метод «металлической рубашки» — стены объекта защищают на время проведения работ при помощи каркаса из металла. Такое приспособление помогло сохранить особенности исторического дома на Чистых прудах «Фон Дессин». Дом будет введен в эксплуатацию летом 2026 года.

Sminex продолжает реконструировать корпус шерстоткацкой мануфактуры на Кутузовском направлении. Здание начала XX века из красного кирпича планируют превратить в креативный деловой центр. Также девелопер занимается возведением элитного жилого квартала на Рождественке на месте бывшей текстильной фабрики «Московский шёлк» и восстановлением исторической типографии Сытина на Пятницкой улице.

