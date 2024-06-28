Названо количество реализованных земельных участков в Москве за прошедший год
28 июня 202408:00
22 земельных участка коммерческого назначения реализовано в ходе торгов по аренде за прошлый год. На таких участках инвесторы строят здания под открытие магазинов, домов быта, кафе и других объектов городской инфраструктуры.
Как рассказали в Департаменте по конкурентной политике столицы, в торгах приняли участие 160 инвесторов.
В ходе ещё 11 процедур реализовывались права на размещение некапитальных объектов – спортивных центров, плоскостных парковок, автосервисов. В них приняли участие 58 претендентов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru