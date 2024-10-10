Назад в 1940-е: В «путешествие во времени» отправятся гости Музея Победы

В атмосферу 1940-х годов смогут погрузиться гости Музея Победы 12 и 13 октября. В частности, посетители комплекса узнают, как формировалось Московское народное ополчение, реконструкторы расскажут москвичам и гостям профессии о востребованных специальностях того времени, а также познакомят с начальной военной подготовкой и медициной. Мероприятия состоятся в рамках бесплатной программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический».

Возле музея будут работать порядка 70 интерактивных площадок, которые воссоздадут атмосферу советского быта в начале ВОВ. Гости музея смогут научиться обувному и швейному делу, познакомятся с содержимым солдатского вещмешка и узнают, как правильно оказывать первую медпомощь. Также посетители мемориального комплекса на Поклонной горе примерят парашютные стропы и узнают о строении парашюта, научатся отправлять сообщения с помощью азбуки Морзе и семафорной азбуки, а также смогут сразиться в «городки» и поучаствовать в других мероприятиях.

Кроме того, москвичам и гостям столицы будет предложено пройти квест, получив стилизованные «Красноармейские книжки», в которые за выполнение заданий будут ставиться отметки. Самые активные участники получат призы и смогут попробовать солдатскую кашу.

Кроме того, на нескольких площадках выступят различные творческие коллективы — вокальный квартет «Перфомен» группы «Репа» и «GармоньDrive», театр эстрады «Бюро Икс», солисты вокальной студии «ИзюМЫ», воспитанники детской школы мюзикла «Broadway», а также исполнители авторской песни и другие артисты. Кроме того, для зрителей 12 октября выступит певец и композитор, участник ВИА «Веселые ребята» Александр Добронравов.

