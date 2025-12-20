Награды от имени мэра Москвы вручили в зоне СВО

В зоне спецоперации состоялось награждение от имени мэра Москвы Сергея Собянина мобилизованных и служащих по контракту бойцов, которые были направлены для несения военной службы из столицы и внесших неоценимый вклад в победу над противником и достижение целей СВО.

Благодарности, почетные грамоты мэра Москвы и ценные памятные подарки вручили особо отличившимся и проявившим доблесть и отвагу в боях офицерам и рядовым.



Правительством Москвы и лично Собяниным проводится системная работа на всех уровнях по поддержке участников спецоперации и членов их семей. В Москве делается все необходимое для того, чтобы герои, вернувшиеся с фронта, и их семьи чувствовали уверенность и заботу.

