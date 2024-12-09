На станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии метро идет подготовка к строительству

На первой станции Бирюлевской линии метро «ЗИЛ» продолжается подготовка к строительству, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас на станции “ЗИЛ” будущей Бирюлевской линии метро выносят инженерные сети из зоны строительства. Также готовят территорию к основному периоду реализации проекта. В зоне примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой специалисты начали устройство ограждающих конструкций котлована», - уточнил заммэра.

По словам Ефимова, «ЗИЛ» будет станцией мелкого заложения, с платформой посередине и путями по бокам. Станция расположится на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских.

Две одноименные станции станут конечными для своих веток метро – Троицкой и Бирюлевской, добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Вместе с платформой Московского центрального кольца они образуют городской вокзал, который призван улучшить транспортное обслуживание жителей района на юге столицы. При пересадке у станций будет общий вестибюль неподалеку от входа в парк «Тюфелева роща».

Бирюлевская линия подземки с десятью станциями пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Западное и Восточное Бирюлево.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24», что на будущей Бирюлевской линии метро продолжаются активные подготовительные работы.

