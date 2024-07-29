Началась регистрация на новые экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром»
Открылась регистрация участников нового сезона экскурсий по предприятиям Москвы. Мероприятия пройдут в рамках проекта «Открой#Моспром» с 5 по 16 августа. Участники экскурсий узнают об истории заводов и познакомятся с процессом производства уникальных товаров. Об этом заявил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По словам руководителя департамента, экскурсии организуются на протяжении 5,5 лет, при этом число их посетителей, компаний-участников и форматов каждый год стабильно увеличивается. В ближайшее время к проекту присоединятся два предприятия по выпуску различных решений для автодорог и транспорта. Гарбузов добавил, что в новом сезоне почти на 20 заводах пройдет около 150 экскурсий и 65 мастер-классах.
В свою очередь столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в 2024 году порядка миллиона человек присоединились к проекту. Впервые экскурсанты смогут посетить завод «АИР Магистраль», разрабатывающий и выпускающий технические решения для аэродромного и дорожного строительства. Предприятие выпустило на рынок более 100 продуктов за 15 лет.
Как отметил учредитель компании Алексей Кучмин, все желающие смогут узнать об истории производства, посетить шоурум, побывать в цеху металлообработки и познакомиться с работой разнообразных станков.
Также текущим летом к проекту примкнула «Промышленная компания “Вторалюминпродукт”». Посетителя узнают о процессе переработки металлолома, электроники и другого вторсырья. Генеральный директор предприятия Илья Качапин добавил, что на экскурсии также можно погрузиться в историю и технологии, делающие предприятие лидером в отрасли.
Работающий с 2019 года проект «Открой#Моспром» сегодня объединяет свыше 10 форматов мероприятий: экскурсии на предприятия, викторины, мастер-классы, фотовыставки, видеотуры, лекции, интеллектуальные игры и многое другое. Значимость проекта подтверждают многочисленные награды.
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