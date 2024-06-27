На западе Москвы предлагаются помещения свободного назначения
Москва выставила на продажу коммерческое помещение на западе столицы, недалеко от станции метро “Кунцевская”, сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике.
Оно располагается на первом этаже новостройки в районе Фили-Давыдково. Объект имеет свободное назначение: в нем можно открыть магазин, аптеку, кафе или пункт выдачи товаров.
Площадь помещения почти 132 квадратных метра, его стоимость определится в ходе открытого аукциона, который пройдет 13 августа. Прием заявок завершится 5 августа. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цюрих подал заявку на проведение песенного конкурса «Евровидение-2025»
- Останина заявила, что закон о семейно-бытовом насилии нельзя принимать в Год семьи
- В ДТП с электросамокатами в 2023 году погибли 43 человека
- МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте хода вагонов поезда в Коми
- Медведев заявил, что мир подошел к точке невозврата
- CBS снимет новый сериал о заклятом враге Дракулы Ван Хельсинге
- В Дагестане наградили детей, которые раздавали воду силовикам во время КТО
- СМИ: Россиянин дважды пытался выйти из летящего в Минеральные Воды самолета
- Евросоюз и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности
- В Европарламенте потребовали отменить председательство Венгрии в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru