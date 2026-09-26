На западе Москвы построят реновационный ЖК почти на 1,5 тысячи квартир

Согласован проект строительства многоквартирного дома для программы реновации по адресу: Молодогвардейская улица, владение 54, 58 в районе Кунцево на западе Москвы. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.



«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту жилого комплекса для программы реновации на 1476 квартир в районе Кунцево Западного административного округа столицы. Согласно документации, он будет состоять из двух корпусов, в которых в совокупности запроектировано 20 жилых секций. Объект появится на участке площадью 4,2 гектара. Площадь застройки составит более 11 тысяч квадратных метров», – рассказал глава комитета.



Новый жилой квартал площадью более 94 тыс. кв. метров сдадут с готовым ремонтом «под ключ» и установленной сантехникой. Часть квартир адаптируют для удобства маломобильных граждан. При возведении и оформлении зданий применяются экологичные, надежные и долговечные материалы.



Нижние уровни обоих корпусов отведут под коммерческую и общественную недвижимость общей площадью свыше 5,5 тыс. кв. метров. Здесь предприниматели смогут разместить торговые точки и сервисные предприятия, что обеспечит жильцов необходимой инфраструктурой и создаст новые рабочие места. На этапе переезда в одном из офисов откроется информационный центр реновации. В вестибюлях жилых секций будут предусмотрены зоны для колясок, комнаты консьержей и почтовые блоки.



По словам Ивана Щербакова, прилегающее пространство, согласно проетным решениям, благоустроят: во дворах появятся игровые и спортивные зоны, прогулочные аллеи и ландшафтное озеленение.



Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, охватывает больше 5 тысяч ветхих домов и затрагивает около миллиона горожан.

