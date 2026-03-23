На Загорьевской улице в Москве появится дом по программе реновации
Проект многоквартирного дома по программе реновации согласован по адресу: улица Загорьевская, земельный участок 2/5. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Проект предполагает возведение двухсекционного многоквартирного дома на месте пятиэтажек, включенных в программу реновации. Площадь застройки превысит тысячу квадратных метров. В доме предусмотрено 185 квартир, три из которых адаптируют для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказал Щербаков.
Общая площадь квартир в новом доме составит около 12 тысяч квадратных метров. Строительные и отделочные работы будут выполнены с применением безопасных и долговечных материалов.
Первый этаж сделают нежилым, там разместятся помещения общественного назначения, в том числе вестибюли, зоны консьержей и колясочные. На период заселения в новостройке разместится Центр информирования по программе реновации.
Проект предусматривает создание безбарьерной среды для комфортного проживая маломобильных жильцов по придомовой территории и доступа в жилые секции. Во дворе обустроят детские и спортивную площадки.
Новостройка расположится в пешей доступности от Бирюлевского лесопарка. Поблизости есть остановки общественного транспорта, детские сады, школы, поликлиники, магазины, кафе и прочая социальная инфраструктура.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 3-м Михалковском переулке по индивидуальному проекту построен монолитный жилой комплекс с семью секциями.
