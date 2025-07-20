На выставке «Та самая Москва» покажут симуляторы стройтехники

На выставке «Та самая Москва» в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» покажут восемь симуляторов стройтехники. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Мероприятие состоится с 1 по 31 августа. Посетители впервые смогут увидеть новые экскаватор, бульдозер, башенный кран и погрузчик, а также четыре транспортных симулятора, в том числе тренажеры метро и трамвая. Экспонаты разместят перед Манежем.

«На выставке в Манеже жители столицы смогут поучаствовать в различных интерактивах. В том числе это отличная возможность для детей примерить на себя профессию строителя, которая очень нужна столице», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Москвичи и гости столицы смогут посетить выставку в будние дни, кроме понедельника, с 12:00 до 22:00 часов, а в выходные — с 11:00 до 21:00.