На выставке «Та самая Москва» покажут симуляторы стройтехники
На выставке «Та самая Москва» в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» покажут восемь симуляторов стройтехники. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Мероприятие состоится с 1 по 31 августа. Посетители впервые смогут увидеть новые экскаватор, бульдозер, башенный кран и погрузчик, а также четыре транспортных симулятора, в том числе тренажеры метро и трамвая. Экспонаты разместят перед Манежем.
«На выставке в Манеже жители столицы смогут поучаствовать в различных интерактивах. В том числе это отличная возможность для детей примерить на себя профессию строителя, которая очень нужна столице», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Москвичи и гости столицы смогут посетить выставку в будние дни, кроме понедельника, с 12:00 до 22:00 часов, а в выходные — с 11:00 до 21:00.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru