На востоке Москвы построят жилой дом на 194 квартиры по программе реновации

В Москве по программе реновации построят новый жилой дом на 194 квартиры в районе Измайлово. О том, что проект многоквартирного дома согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.



«Он будет состоять из двух корпусов с общим первым этажом и благоустроенной территорией», – уточнил Щербаков.



Новостройку возведут на месте расселенного дома на 3-й Прядильной улице. Запроектировано создание безбарьерной среды: все входы в здание устроят на уровне земли, проходы к лифтам, коридоры и другие места общего пользования спроектированы без порогов и перепадов.



На первом этаже предусмотрены нежилые помещения коммерческого назначения с отдельными входами.



После возведения дома территорию рядом с ним озеленят, обустроят места отдыха, установят детскую и спортивную площадки.

