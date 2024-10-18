На ВДНХ разработали экскурсионные программы для участников СВО

Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей могут бесплатно посетить Музей кино, Музей Востока и ряд других площадок, входящих в Музейный город на ВДНХ.

До 25 октября в рамках акции «Музейная неделя» в некоторых павильонах будет доступна специальная экскурсионная программа, в отдельных учреждениях культуры также предложат льготные билеты.

К примеру, в Музее кино представлены костюмы, фотографии, афиши кино- и фототехника и другие экспонаты, связанные с жизнью деятелей отечественного кинематографа. Также среди них статуэтка премии «Оскар», которую в 1943 году получил советский документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой», снятый режиссерами Ильей Копалиным и Леонидом Варламовым. Это первая награда Американской киноакадемии, полученная кинематографистами СССР.

В Музее Востока на ВДНХ доступно свыше 1,5 тысячи экспонатов, включая предметы искусства разных регионов России и мира. Также подготовлена юбилейная выставка «Миры Майтреи» к 150-летию со дня рождения Николая Рериха. На ней представили картины художника, металлическую скульптуру и традиционную буддийскую живопись из наследия семьи Рерихов и фондов музея.

Оформить бесплатный электронный билет в музеи, присоединившиеся к акции в поддержку участников СВО и членов их семей, можно на официальных сайтах Музея кино и Музея Востока или в кассах.

