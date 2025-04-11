На Варшавском шоссе пройдет капитальный ремонт жилого дома
Согласован проект капитального ремонта жилого дома в Нагорном районе по адресу: Варшавское шоссе, дом 68, корпус 2. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Согласован проект капитального ремонта жилого дома на Варшавском шоссе. В пятиэтажном здании 1957 года постройки отремонтируют все пять подъездов, а также фасад, цоколь и входные группы», – рассказал Щербаков.
В подъездах приведут в порядок и покрасят стены и потолки, поменяют окна на лестничных клетках, а также покрытие полов из плитки.
Во входных группах установят новые двери, а также отремонтируют козырьки крылец. В тамбурах и на первом этаже заменят керамическую облицовку стен.
Кирпичные фасады здания очистят от старой окраски и загрязнений, обработают от бактерий и снова покрасят. В приямках также покрасят стены и поменяют входные двери в подвал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru