На улице Маршала Бирюзова отремонтируют жилой дом 1951 года

Проект капитального ремонта жилого дома согласовали в районе Щукино на улице Маршала Бирюзова, дом 35, корпус 1, рассказал глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Он отметил, что по проекту в пятиэтажном доме проведут ремонт всех четырех подъездов, а также обновят двери и окна.

«Кроме того, в квартирах и местах общего пользования проведут восстановительные работы в зонах замены коммуникаций», — рассказал Иван Щербаков.

В процессе ремонта подъездов на первом этаже обновят керамическую облицовку стен, а на других этажах приведут в порядок штукатурку и заново покрасят и установят керамогранитные плинтусы.

На лестничных площадках будут отшлифованы и загрунтованы полы, затем обработаны полиуретановой пропиткой. Также во всех подъездах проведут замену оконных блоков и подоконников, установят тамбурные двери.

