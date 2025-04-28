На улице Маршала Бирюзова отремонтируют жилой дом 1951 года
Проект капитального ремонта жилого дома согласовали в районе Щукино на улице Маршала Бирюзова, дом 35, корпус 1, рассказал глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Он отметил, что по проекту в пятиэтажном доме проведут ремонт всех четырех подъездов, а также обновят двери и окна.
«Кроме того, в квартирах и местах общего пользования проведут восстановительные работы в зонах замены коммуникаций», — рассказал Иван Щербаков.
В процессе ремонта подъездов на первом этаже обновят керамическую облицовку стен, а на других этажах приведут в порядок штукатурку и заново покрасят и установят керамогранитные плинтусы.
На лестничных площадках будут отшлифованы и загрунтованы полы, затем обработаны полиуретановой пропиткой. Также во всех подъездах проведут замену оконных блоков и подоконников, установят тамбурные двери.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru