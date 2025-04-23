На юго-востоке Москвы расселили 12 домов по реновации

С начала 2025 года в Юго-Восточном административном округе Москвы были расселены 12 домов по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«С начала 2025 года в Юго-Восточном административном округе расселили 12 старых домов. Из них четыре – в районе Люблино, три – в Нижегородском, два – в Южнопортовом. Еще по одному дому расселили в районах Выхино-Жулебино, Капотне и Кузьминках», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, в новые квартиры с улучшенной отделкой переехали порядка 2,3 тысячи москвичей. Расселенные дома будут демонтированы, на их месте появятся площадки под строительство современных новостроек по реновации.

Всего на юго-востоке Москвы по реновации планируется расселить 818 домов. Свыше 164 тысяч москвичей переедут в новые квартиры.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказывал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Градоначальник поручил увеличить темпы реализации программы реновации, запущенной в столице в 2017 году, в два раза.

