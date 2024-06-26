На Тверском бульваре пройдет фестиваль «Папа и сын» в рамках «Лета в Москве»
На Тверском бульваре в конце июня в рамках проекта «Лето в Москве» при поддержке правительства Москвы пройдет фестиваль «Папа и сын».
Гостей праздника ждет гонка на радиоуправляемых машинках и мастерская по созданию транспортных средств из любимых мультфильмов. Помимо прочего на фестивале можно будет изучить приемы пальцевого скейтбординга и поиграть в бадминтон.
Детям старше пяти лет будут доступны нестандартные мастер-классы по созданию и росписи игрушек. Девочкам предложат мастер-класс по визуализации мечты, также научат мастерить панно-мотиватор и создавать изящные серьги.
В дни фестиваля на Тверском бульваре можно будет купить авторские игрушки, сладости ручной работы и арт-объекта, созданные мастерами из Москвы, Подмосковья, Брянской области и Ярославля.
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