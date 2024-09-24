На территории бывшего Тушинского аэродрома построят поликлинику
На территории бывшего Тушинского аэродрома построят пятиэтажную поликлинику для жилого комплекса бизнес-класса ÁLIA, который возводит девелопер ASTERUS. Новая поликлиника сможет принимать до 750 человек в смену, что закроет 40% потребности жителей Покровского-Стрешнева в услугах ОМС.
Здание будет состоять из двух корпусов с детским и взрослым отделением с отдельными входами. Единый входной вестибюль разделят на обособленные зоны витражной перегородкой. В проекте предусмотрят три входа на территорию поликлиники – со стороны остановки общественного транспорта, проектируемого бульвара и жилого района.
Масштаб здания намерены соотнести с соседними корпусами жилого комплекса и спорткомплексом «Чкалов Арена». Строительные работы начнут в 2025 году, а сдать объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.
Строительство соцобъектов является для девелоперов особой ответственностью перед городом. Как сообщили в компании, по просьбе мэрии города емкость поликлиники была увеличена для покрытия возможного дефицита медицинской инфраструктуры в соседних ЖК. Также на территории появятся детские сады и школы более чем на 2,7 тысячи мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru