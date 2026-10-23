На территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода появятся творческие пространства
В составе жилого комплекса «Бадаевский» запустили реализацию творческих пространств. Так, в исторических корпусах бывшего Бадаевского пивоваренного завода в дополнение к коммерческой инфраструктуре обустроят 37 лотов. Проект реализует девелопер Capital Group.
В пространствах могут разместиться выставочные залы, мастерские, бутики, галереи, «домашние офисы». Современные пространства также сохранят культурное наследие памятников индустриальной эпохи.
«Новое предложение открывает для покупателей возможность выбрать пространство с собственным характером и особым статусом, а для инвестора — приобрести актив в сегменте уникальной недвижимости, где долгосрочная привлекательность во многом определяется дефицитом предложения и исключительностью самого проекта, расположенного на первой линии Москвы-реки», – отметила коммерческий директор Capital Group Оксана Дивеева.
Она добавила, что в «Бадаевском» впервые за всю полуторавековую историю бывшего завода проводится реставрация исторических строений. Также девелопер воссоздал утраченное в советское время второе строение – «сердце» архитектурного ансамбля».
Творческие пространства станут дополнением к коммерческой инфраструктуре исторических корпусов «Бадаевского». Проект предполагает открытие ресторанов, фудмаркета, магазинов, спортивного комплекса с бассейном, отделения банков и детского центра.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Австрия объявила четырех дипломатов РФ персонами нон грата
- Украинский самолет загорелся при посадке в Японии
- Минфин изучает легализацию онлайн-казино в России
- СМИ: США предложили создать демилитаризованную зону в Донбассе
- Над Россией уничтожили 443 украинских БПЛА
- В Ленобласти загорелась котельная на производственном объекте
- Потребуется пять лет: Как нейросети изменят кинопроизводство в России
- Группа «Аффинаж» выпустила новый альбом
- Компания LG подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ
- Умер писатель Рю Мураками