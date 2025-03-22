На Судостроительной улице в Москве отремонтируют три жилых дома
Согласованы проекты капитального ремонта трех многоквартирных домов на юге столицы в районе Нагатинский Затон. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Здания расположены по адресам: Судостроительная улица, дом 18, корпус 5, стоящий на той же улице дом 20/2, корпуса 1 и 2.
«Капитальный ремонт пройдет в трех рядом стоящих домах на Судостроительной улице – двух шестнадцатиэтажках 1981 года постройки и в 17-этажном здании, возведенном в 1991 году. Согласованные проекты предполагают проведение работ на кровле и в технических помещениях», – отметил Щербаков.
На технических этажах заменят входные двери, расчистят стены и потолки, обработают их против грибка. Будут приведены в порядок чердаки и крыши, в том числе специалисты заменят двери выходов на крышу, ограждение и покрытие основной кровли и надстроек, воронки внутреннего водостока.
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