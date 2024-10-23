На строящейся станции метро «Вавиловская» началась отделка внутренних помещений

После завершения разработки грунта котлована на станции Троицкой линии метро «Вавиловская» строители начали отделку внутренних помещений, сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

По его словам, была закончена разработка грунта котлована и выполнено соединение платформенного лотка. Активно идут монолитные работы: ключевые конструкции станционного комплекса почти готовы, началась отделка внутренних помещений, в частности тягово-понизительной подстанции. Также идет обратная засыпка котлована, которая выполнена на треть.

Строительство станции «Вавиловская» проводится на нечетной стороне Ленинского проспекта в районе примыкания к нему улиц Панферова и Строителей. Вестибюль станции будет соединен подземным пешеходным переходом с выходами по обе стороны проезжей части. По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Сергея Жукова, в наземной части станционного комплекса стартовали работы по благоустройству площадок притоннельных сооружений на Ленинском проспекте со стороны соседней станции «Новаторская». Специалисты уже приступили здесь к частичному асфальтированию и озеленению.

В столице уделяется особое внимание безопасности и качеству строительства технически сложных объектов метро по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее он рассказал о возведении станций Троицкой линии метро. По словам мэра, общестроительная готовность участка протяженностью 7,1 км, на котором строятся станции «Академическая», «Крымская» и «Вавиловская», составляет 41%.

Троицкая линия метро будет проходить от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка. Ветка длиной более 43 км с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым длинным за МКАД. Глава Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов ранее отмечал, что по программе «Безопасный город» на территории бывшего завода ЗИЛ ведется строительство здания пожарного депо на четыре машино-места.

