На стройплощадке ЖК «Квартал Триумфальный» прошла встреча с дольщиками

Выездная встреча застройщика и представителей органов власти с дольщиками проблемного жилого комплекса «Квартал Триумфальный» состоялась 11 декабря.

Во встрече приняли участие представители столичного Департамента гражданского строительства города, Московского Фонда защиты прав дольщиков, подрядчика ООО ГК «СУ-555», казенного предприятия «Управление гражданского строительства», а также представители инициативной группы дольщиков. Дольщиков проинформировали о текущих работах на объекте.

На сегодняшний день в ЖК заканчивается монтаж индивидуального теплового пункта, идет прокладка ключевых инженерных коммуникаций, завершаются работы по усилению несущих конструкций. Также продолжается выполнение общестроительных работ, в частности, фасадные работы и кладка внутренних перегородок. Оконные блоки в здании полностью смонтированы, ведется установка витражей на балконах и монтаж балконных дверей. Все работы идут согласно графикам, которые заявил подрядчик.

Гендиректор Московского Фонда защиты прав дольщиков Владимир Шимин сообщил, что до конца месяца на объект от временных котельных будет подано тепло. Это позволит проводить разводку внутренних коммуникаций и внутренние отделочные работы. Также представители КП «УГС» рассказали дольщикам о том, что до конца этого года на стройплощадку завезут лифтовое оборудование производства ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».

Представители КП «УГС» и Московского Фонда защиты прав дольщиков добавили, что финансирование достройки объекта идет в полном объеме. Срок ввода ЖК в эксплуатацию – 4 квартал 2025 года. После завершения совещания дольщики ознакомились с ходом работ на стилобате здания, а также осмотрели демонстрационный вариант отделки этажа, на котором показана отделка мест общего пользования. Следующая встреча пройдет на объекте в конце марта 2025 года.

«В настоящее время за счет городского бюджета достраивается шесть проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тысячи дольщиков», – отметил глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

