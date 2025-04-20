На стратовой площадке дома по реновации приступили к разработке котлована в Южном Тушине
На северо-западе Москвы в районе Южное Тушино стартовали земляные работы на будущей площадке строительства односекционной новостройки общей площадью около восьми тысяч квадратных метров, возводимой в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики истроительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, в новом ЖК на Сходненской улице по программе реновации оборудуют 85 квартир, четыре из которых будут адаптированы под проживание маломобильных граждан. Овчинский добавил, что в доме также установят современные лифты, а в подъездах оборудуют комнаты для консьержей и помещения для колясок.
«Рядом находятся станция метро "Сходненская", объекты здравоохранения иучебные заведения, а также парки», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Министр отметил, что на объекте уже выполнено шпунтовое ограждение. По его словам, на первых этажах здания откроют аптеки, магазины и прочие предприятия социально-бытового назначения. Придомовая территория будет озеленена, там также создадут спортплощадки, установят освещение и камеры видеонаблюдения.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал вдвое нарастить темпы реализации программы реновации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru