На столичных набережных пройдут мероприятия «Лета в Москве. Все на улицу!»

Площадки фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открыты не только в скверах и около районных центров, но и на набережных города.

В частности, 29 июня на набережной Нагатинского затона пройдет занятие по мягкому женскому цигуну. Горожанкам покажут технику самомассажа стопы и познакомят их с упражнениями для восстановления энергии и эмоциональной разгрузки. При этом на набережной Южного речного вокзала запланирован мастер-класс «Мультфильмы в руках» по созданию сувениров в виде популярных анимационных героев.

В зоне амфитеатра в парке «Печатники» желающих научат играть в шахматы или шашки. Также в «Лужниках» пройдет концерт инструментальных коллективов «Шум волны», а у Четвертого Каменского пруда на ВДНХ — мастер-класс «Течение Москвы-реки». Гости смогут изобразить реку или виды столицы на бумаге или холсте.

