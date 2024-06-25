На столичных набережных пройдут мероприятия «Лета в Москве. Все на улицу!»
Площадки фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открыты не только в скверах и около районных центров, но и на набережных города.
В частности, 29 июня на набережной Нагатинского затона пройдет занятие по мягкому женскому цигуну. Горожанкам покажут технику самомассажа стопы и познакомят их с упражнениями для восстановления энергии и эмоциональной разгрузки. При этом на набережной Южного речного вокзала запланирован мастер-класс «Мультфильмы в руках» по созданию сувениров в виде популярных анимационных героев.
В зоне амфитеатра в парке «Печатники» желающих научат играть в шахматы или шашки. Также в «Лужниках» пройдет концерт инструментальных коллективов «Шум волны», а у Четвертого Каменского пруда на ВДНХ — мастер-класс «Течение Москвы-реки». Гости смогут изобразить реку или виды столицы на бумаге или холсте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru