На станции «Новаторская» Троицкой линии метро установили 90% светильников платформенной части, рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, на станции создадут современную систему освещения. Будет установлено больше 300 энергоэффективных светильников, 142 световые панели установят на потолке платформенного участка станции. Светодиодные линейные светильники длиной 757 метров установят вдоль кассовых залов двух подземных вестибюлей станции, а в пешеходных переходах будут установлены еще 205 светильников.

Со станции «Новаторская» пассажиры смогут пересесть на одноименную станцию Большого кольца. Открытие новой станции Троицкой линии улучшит транспортное обслуживание прилегающих районов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о скором завершении строительства трех новых станций Троицкой линии.

