На станции метро «Тютчевская» в Москве установили турникеты и эскалаторы

Специалисты продолжают работы на станции метро «Тютчевская» Троицкой линии метро, на данный момент установили турникеты и эскалаторы в наземном вестибюле, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Уже установили девять турникетов, четыре из них ведут на платформу эскалатора, а также три лифта для маломобильных групп населения», – сообщил он.

По словам Загрутдинова, архитектурная отделка и монтаж инженерного оборудования на объекте продолжаются. На стены платформенного участка уже нанесли строки из произведений поэта Федора Тютчева. Также завершается оформление потолка.

Станция «Тютчевская» расположена на внешней стороне 42-го километра МКАД. В ней будут предусмотрены выходы к поселку Мосрентген и остановкам наземного городского и пригородного пассажирского транспорта. Строительство Троицкой линии метро позволит соединить платформы Московского центрального кольца (МЦК) с районом Троицк. Генеральным проектировщиком и подрядчиком проекта выступает АО «Мосинжпроект». С 2011 года при участии холдинга в Москве построено и введено в эксплуатацию 75 станций метро.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин информировал, что строительные работы на станциях «Новаторская», «Бачуринская» и «ЗИЛ» Троицкой линии метро выходят на финишную прямую.

