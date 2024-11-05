На станции метро «Народное Ополчение» началась работа над внутренними помещениями
Строители ведут работы над внутренними помещениями южного вестибюля и участка платформы станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро, рассказал глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
«Всего проектом предусмотрено создание свыше 300 помещений, большая часть из которых предназначена для инженерных систем станционного комплекса, в частности для оборудования тягово-понизительной подстанции», – заявил он.
Станция «Народное Ополчение» запроектирована с двумя подземными вестибюлями. По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Сергея Жукова, на платформенном участке уже завершают устройство гидроизоляции.
«Во втором, северном, вестибюле продолжается устройство монолитных конструкций – объем бетонирования выполнен более чем на треть», – сказал он.
Строительство Рублево-Архангельской линии метро, которая свяжет деловой центр «Москва-Сити» и микрорайон Рублево-Архангельское, позволит обеспечить удобными маршрутами около миллиона человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2025 по 2027 год в Москве намерены ввести в эксплуатацию 12 станций и два электродепо метрополитена.
Ранее руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов говорил, что на улице Генерала Глаголева в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы ведется строительство нового корпуса для школы № 1517.
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