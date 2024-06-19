На станции «Бачуринская» Троицкой линии метро в Москве завершили облицовку пола
Строители завершили облицовку пола платформенной части станции «Бачуринская» Троицкой линии метро, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Для оформления станции используются гранит различных оттенков: стекло, а также алюминий и нержавеющая сталь. Архитектурной особенностью станции стали 12 светильников-турбин», – пояснил он.
По словам Загрутдинова, архитектурно-отделочные работы на объекте завершены на 72%. На данный момент ведется монтаж инженерного оборудования.
Открытие станции «Бачуринская», расположенной в районе Коммунарка в ТиНАО, позволит существенно улучшить транспортную доступность для Новомосковского административного округа столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал о скором завершении строительных работ на трех станциях Троицкой линии метро.
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