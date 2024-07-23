На северо-западе Москвы выставили на продажу 31 машино-место

В подземном паркинге на северо-западе столицы, в районе Куркино, выставили на городские торги 31 машино-место. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин.

«За первые шесть месяцев этого года жители приобрели у города свыше 5,8 тысячи парковочных мест в разных районах столицы. Конкуренция на торгах составила в среднем 4 участника на лот. Сегодня город предлагает автовладельцам 31 машино-место в подземном паркинге в районе Куркино площадью от 11,3 до 25,6 квадратного метра», – рассказал он.

Паркинг расположен в жилом районе, на Родионовской улице. Начальная цена лотов стартует от 476 тысячи рублей. Заявочные кампании завершатся в период с 30 июля по 6 августа, в зависимости от выбранного лота. Итоги торгов будут подведены в период с 8 по 15 августа.

Для участия понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.



