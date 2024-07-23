На северо-западе Москвы выставили на продажу 31 машино-место
В подземном паркинге на северо-западе столицы, в районе Куркино, выставили на городские торги 31 машино-место. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин.
«За первые шесть месяцев этого года жители приобрели у города свыше 5,8 тысячи парковочных мест в разных районах столицы. Конкуренция на торгах составила в среднем 4 участника на лот. Сегодня город предлагает автовладельцам 31 машино-место в подземном паркинге в районе Куркино площадью от 11,3 до 25,6 квадратного метра», – рассказал он.
Паркинг расположен в жилом районе, на Родионовской улице. Начальная цена лотов стартует от 476 тысячи рублей. Заявочные кампании завершатся в период с 30 июля по 6 августа, в зависимости от выбранного лота. Итоги торгов будут подведены в период с 8 по 15 августа.
Для участия понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пять человек пострадали и один погиб после атаки ВСУ в порту «Кавказ»
- Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
- На российском корабле, который не пустили в порт во Франции, кончается вода
- ФСБ сообщила о пресечении теракта в белгородской мечети
- На Кубани возбудили дело после драки в Кореновске и нападения на полицейского
- Беспилотники ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ»
- Мурашко: Минздрав планирует проводить выездные медосмотры в школах и детсадах
- Следователь раскрыл новые подробности убийства Талькова
- СМИ: Индонезия впервые более чем за 10 лет купит российскую нефть
- СМИ: Бейонсе разрешила Харрис использовать ее песню во время президентской кампании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru