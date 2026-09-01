На северо-западе Москвы согласовали еще один дом по программе реновации

В столице одобрили проект возведения нового многоквартирного дома по программе реновации по адресу: Живописная улица вл34к1. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласованные проектные решения предполагают возведение односекционного многоквартирного дома на месте включенной в программу реновации пятиэтажки 1960 года постройки», — отметил он.

В новостройке появится 138 квартир, четыре из которых будут адаптированы для комфортного проживания маломобильных граждан, а общая площадь жилья составит около 8,7 тысячи кв. м.

Уточняется, что квартиры передадут жильцам с чистовой отделкой, которую выполнят из современных, долговечных и безопасных материалов.

Первый этаж будут занимать помещения общественного назначения, включая центры информирования населения для участников программы переселения. Их общая площадь составит 381 кв. м.

Входная группа жилой секции будет состоять из просторного вестибюля, колясочной, места для консьержа и зоны почтовых ящиков. План также учитывает потребности маломобильных москвичей, поэтому придомовая территория и места общего пользования будут безбарьерной средой. Новостройка будет расположена неподалеку от соснового бора и парка на берегу Москвы-реки.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.

