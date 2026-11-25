В Северо-Восточном административном округе Москвы появится жилой дом для программы реновации. Соответствующий проект уже согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Новостройку возведут в Останкинском районе по адресу: улица Бочкова, земельный участок 7.

«Здание планируют возвести на земельном участке площадью около 0,4 гектара на месте включенной в программу реновации пятиэтажки 1963 года постройки», – рассказал Щербаков.

Совокупная площадь квартир в новом здании превысит 10 тыс. кв. м. Все жилые помещения передадут новоселам с готовой чистовой отделкой комфорт-класса, установленной сантехникой и электрическими плитами. При этом две квартиры дополнительно оборудуют для удобства маломобильных жильцов.

На первом нежилом этаже площадью около 400 кв. м разместятся коммерческие сервисы, а также откроется Центр информирования населения по переселению. В подъездах предусмотрены помещения для консьержей, колясочные зоны и просторные вестибюли.

В здании и во дворе сформируют безбарьерную среду. Подъезды сделают на уровне земли без порогов и ступеней. Прилегающую территорию озеленят, во дворе обустроят две игровые детские площадки, спортивную зону и места для тихого отдыха. Новостройка расположена в шаговой доступности от станции метро «Алексеевская» и объектов социальной инфраструктуры.

