На северо-востоке Москвы появится новая многоэтажка
В Северо-Восточном административном округе Москвы появится жилой дом для программы реновации. Соответствующий проект уже согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Новостройку возведут в Останкинском районе по адресу: улица Бочкова, земельный участок 7.
«Здание планируют возвести на земельном участке площадью около 0,4 гектара на месте включенной в программу реновации пятиэтажки 1963 года постройки», – рассказал Щербаков.
Совокупная площадь квартир в новом здании превысит 10 тыс. кв. м. Все жилые помещения передадут новоселам с готовой чистовой отделкой комфорт-класса, установленной сантехникой и электрическими плитами. При этом две квартиры дополнительно оборудуют для удобства маломобильных жильцов.
На первом нежилом этаже площадью около 400 кв. м разместятся коммерческие сервисы, а также откроется Центр информирования населения по переселению. В подъездах предусмотрены помещения для консьержей, колясочные зоны и просторные вестибюли.
В здании и во дворе сформируют безбарьерную среду. Подъезды сделают на уровне земли без порогов и ступеней. Прилегающую территорию озеленят, во дворе обустроят две игровые детские площадки, спортивную зону и места для тихого отдыха. Новостройка расположена в шаговой доступности от станции метро «Алексеевская» и объектов социальной инфраструктуры.
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