На северо-востоке Москвы построят три дома по реновации
В СВАО столицы построят три дома в рамках реализации программы реновации. О согласовании соответствующей проектной документации сообщал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.
Проект строительства многоквартирного дома согласован в Бутырском районе. Он появится на месте пятиэтажки 1959 года по адресу: улица Добролюбова, участок № 25. Площадь застройки составит 1,4 тысячи квадратных метров, а общая площадь всех квартир — около 16 тысяч квадратных метров.
«В новостройке будет 231 квартира, четыре из них спроектированы с учетом потребностей маломобильных жильцов», – отметил руководитель Москомэкспертизы.
Еще две новостройки возведут в Южном Медведкове. Они запроектированы на месте демонтированных в рамках программы реновации жилых зданий 1960-х годов. Это будут односекционные дома, в каждом по 139 квартир.
Квартиры сдадут готовыми к заселению, с чистовой отделкой и сантехникой, а на придомовой территории проведут благоустройство и озеленение. Первый этажи зданий займут коммерческие помещения.
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