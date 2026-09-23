На северо-востоке Москвы построят три дома по реновации

В СВАО столицы построят три дома в рамках реализации программы реновации. О согласовании соответствующей проектной документации сообщал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.

Проект строительства многоквартирного дома согласован в Бутырском районе. Он появится на месте пятиэтажки 1959 года по адресу: улица Добролюбова, участок № 25. Площадь застройки составит 1,4 тысячи квадратных метров, а общая площадь всех квартир — около 16 тысяч квадратных метров.

«В новостройке будет 231 квартира, четыре из них спроектированы с учетом потребностей маломобильных жильцов», – отметил руководитель Москомэкспертизы.

Еще две новостройки возведут в Южном Медведкове. Они запроектированы на месте демонтированных в рамках программы реновации жилых зданий 1960-х годов. Это будут односекционные дома, в каждом по 139 квартир.

Квартиры сдадут готовыми к заселению, с чистовой отделкой и сантехникой, а на придомовой территории проведут благоустройство и озеленение. Первый этажи зданий займут коммерческие помещения.

