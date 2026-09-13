На северо-востоке Москвы построят два новых дома по программе реновации

Два многоквартирных дома для программы реновации будут построены в районе Южное Медведково Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы. Согласованы проекты строительства двух зданий по адресам: проезд Дежнева, земельные участки 20 и 24. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Новостройки запроектированы на месте демонтированных в рамках программы реновации жилых зданий 1960-х годов. Проектные решения предполагают возведение двух односекционных домов, в каждом из которых будет по 139 квартир», — рассказал Щербаков.

Согласно проекту, на первых этажах новостроек разместят общественные и коммерческие помещения площадью более 300 кв. м. в каждом доме. Также предусмотрены вестибюли, комнаты для консьержей и колясочные. Во дворах обустроят детские и спортивные площадки, дорожки, зоны отдыха. Также проект включает безбарьерную среду для маломобильных людей.

Ранее сообщалось, что в СВАО уже переселены или находятся в процессе переезда жильцы 160 ветхих домов.

Программа реновации действует с августа 2017 года. Она охватывает около миллиона горожан и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.

