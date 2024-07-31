На сайте «Миллиона призов» открылся раздел для участников онлайн-голосования

На сайте программы «Миллион призов» открылся новый раздел, который посвящен акции #ВыбираемВместе2024 – Москва. На странице можно подробнее узнать о правилах участия в акции и получения призов, а также о многом другом.

Москвичи, которые приняли участие в электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы с 6 по 8 сентября, смогут выиграть тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю, розыгрыши состоятся 7, 8 и 9 сентября.

Так, полученные призовые баллы можно будет обменять на скидки в кафе, магазины, аптеки, билеты в театры и музеи Москвы. Кроме того, пользователи смогут пополнить ими карту «Тройка», а также произвести взнос в одну или несколько благотворительных организаций.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов Мосгордумы. Голосование будет идти с 6 по 8 сентября. На сайте «ПОЛИТМОСКВЫ» можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму. Кроме того, на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО.

