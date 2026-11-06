На ряде улиц Москвы парковка станет дешевле с 25 декабря

С 25 декабря снизится тариф на парковку на ряде улиц Москвы, которые расположены между МКАД и ТТК. Как сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, снижение стоимости поможет сбалансировать спрос.

Уточняется, что в ЗАО, САО, СВАО, ВАО, СЗАО и ЮАО тариф снизится на 20 участках улиц, где средняя загрузка парковок составляет менее 50%. Ряд улиц в ВАО, ЗАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО войдет в зону действия резидентных разрешений, после оформления которых на портале mos.ru местные жители получат приоритет при парковке рядом с домом и смогут оставлять автомобиль с 20:00 до 08:00 бесплатно или круглосуточно за 3 000 рублей в год. Изменения согласованы с муниципальными депутатами.

На участках улиц с загрузкой 80–90% тарифы скорректируют для того, чтобы повысить оборот парковочных мест, не допустить дальнейшего роста спроса и загруженности. Также будут проиндексированы обычный и дифференцированный тарифы. По воскресеньям припарковаться без оплаты можно везде, за исключением участков с повышенными и динамическим тарифами. В дни государственных праздников оставить автомобиль на уличной парковке можно бесплатно. Все изменения будут отражены на Едином транспортном портале.

В Департаменте также сообщили о том, что с 12 декабря в «Москва-Сити» и «Сколково» уберут шлагбаумы, установят камеры фото‑ и видеофиксации, а также введут раздельную плату за въезд и парковку.

Сейчас в «Москва-Сити» действует тариф при котором водитель платит 600 рублей за 1-й час и далее 900 рублей в час. При этом неполный час округляется в большую сторону. После введения безбарьерной системы въезд будет стоить 600 рублей, 1-й час парковки – бесплатно, далее – 900 рублей в час с поминутным расчетом, что выгоднее. Специалисты уверены, что нововведение позволит убрать заторы на въездах и выездах в деловой центр, где в будни находится свыше 150 тысяч человек.

Тарифы на территории «Сколково» устанавливает администрация самого Инновационного Центра. Сейчас там действует тариф в 600 рублей за транзитный проезд (менее 20 минут), парковка стоит 250 рублей в час и при этом неполный час округляется в большую сторону. После 12 декабря стоимость транзитного проезда останется неизменной и составит 600 рублей, за въезд придётся заплатить 250 рублей и 130 рублей за 1-й час парковки, далее 380 рублей в час с поминутным расчетом.

