На продажу выставили 40 машино-мест в столичном районе Южное Бутово
На стоянке в ЮЗАО в московском районе Южное Бутово выставили на продажу 40 парковочных мест, сообщил заместитель руководителя департамента по конкурентной политике столицы Алексей Гаранин.
«Объекты будут реализованы на открытых аукционах 18 и 22 июля. К участию приглашаются все желающие», – пояснил он.
Паркинг расположен в жилом микрорайоне в непосредственной близости от станции Бутово. Рядом находятся автомойки, пункты автосервиса и шиномонтажа.
Прием заявок на торги по лотам завершится 8 и 10 июля. Для участия в них необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
В Москве регулярно выставляется на торги различная недвижимость. Актуальная информация о лотах доступна на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru