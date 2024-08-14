На площадке «Москвы 2030» открыли универмаг с одеждой российских дизайнеров

Одежда и аксессуары 20 российских дизайнеров представлены в универмаге «Лето» на площади Революции в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Наибольшей популярностью пользуются товары из льна. Посетители проявляют интерес к костюмам-двойкам светлых оттенков, бермудам и брюкам классического кроя в черном цвете.

Москвичи и гости столицы обращают внимание на толстовки, футболки и вечерние наряды. Покупатели отмечают, что представленные отечественные бренды готовы предложить качественные вещи с хорошей посадкой по приемлемым ценам.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» представит гостям ведущие инновации во всех сферах жизни города. Культурные, спортивные и образовательные события проходят более чем на 30 площадках столицы.

