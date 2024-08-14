На площадке «Москвы 2030» открыли универмаг с одеждой российских дизайнеров
Одежда и аксессуары 20 российских дизайнеров представлены в универмаге «Лето» на площади Революции в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».
Наибольшей популярностью пользуются товары из льна. Посетители проявляют интерес к костюмам-двойкам светлых оттенков, бермудам и брюкам классического кроя в черном цвете.
Москвичи и гости столицы обращают внимание на толстовки, футболки и вечерние наряды. Покупатели отмечают, что представленные отечественные бренды готовы предложить качественные вещи с хорошей посадкой по приемлемым ценам.
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» представит гостям ведущие инновации во всех сферах жизни города. Культурные, спортивные и образовательные события проходят более чем на 30 площадках столицы.
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