На площадках ОЭЗ «Технополис Москва» появились новые зоны отдыха

Новые места отдыха появились на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В четырех локациях установили арт-объекты и дизайнерские качели. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, площадки уже стали точками притяжения для сотрудников высокотехнологичных предприятий. Особой популярностью пользуются дизайнерские качели со светодиодными экранами.

«Сегодня на площадках ОЭЗ работают более 33 тысяч специалистов, и наша задача сделать так, чтобы им было приятно находиться на ее территории. Поэтому мы регулярно проводим благоустройство и создаем комфортные современные зоны отдыха», — рассказал Ликсутов.

Кроме того, на территории «Технополиса Москва» работают фитнес-центры и тренажерные залы, которые ежедневно посещают более тысячи человек. В спорткомплексе «Арена ПлейТехнополис» открыты ледовые арены, тренажерный и хореографический залы, корты для падел-тенниса и сквоша, футбольное поле. Помимо этого, на площадках ОЭЗ развёрнут культурно-просветительский проект «ТехноВернисаж» с картинами современных художников.

Как напомнили в мэрии, ОЭЗ «Технополис Москва» отмечает своё 20-летие. За эти годы проект превратился в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня на 10 площадках «Технополиса», общей площадью в 430 гектаров, локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий в сферах микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники.

