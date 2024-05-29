На площадках фестиваля «Рыбная неделя» в Москве проходят сотни мероприятий
В столице в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя», который завершится 2 июня, ежедневно проходят дегустации, представления на воде и мастер-классы. Музыкальные номера представят группы Goroda, Миши Житова, певицы Kraynova и других музыкантов. В программе фестиваля также показы спектаклей по мотивам сказок о море и морских обитателях.
На сцене в виде макета корабля на площадке, расположенной на улице Школьной 1 и 2 июня состоятся концерты джазового коллектива «Jazz Band Артура Лорана». Начало в 18.00. В первый день лета на этой сцене также выступит кавер группа Jazz Room, а 2 июня группа Alfa-Jazz. Гостей также ждут номера в исполнении групп «Каверзные» и «Русский бит», а также музыкальные миксы известных диджеев. Рядом со зрителями свои представления разыграют актеры уличного театра.
На сцене, установленной на Тверской улице, 1 июня в с 20.00 часов можно послушать выступление группы Goroda, а на следующий день полуфиналиста шоу «Голос. Дети» Миши Житова.
31 мая свой спектакль «Пираты и принцесса» покажет театр «ДаМы». Начало в 17:00. Кроме того, на Тверской площади можно будет увидеть шоу-спектакль «Открыватели» театра «Макаркина студио».
На рыбном рынке «Москва — на волне» — наряду с группой Goroda и Мишей Житовым на сцену выйдет певица Kraynova. Начало концерта 1 июня в 19:00.
На Манежной площади ежедневно будут показывать спектакли на тему моря. Так, 30 мая в 19:00 гости увидят постановку «Морячки на каникулах» театра «Каникулы Про». 31 мая в 19:00 театр «Парабазис» покажет спектакль «Остров Буян», в котором примут участие зрители. 1 июня в 19:00 театр «ДаМы» покажет «Моряк-шоу», а 2 июня в 18:00 можно будет посмотреть спектакль «Золотая рыбка» театра «Белый шар». Также 2 июня в 19:00 перед гостями выступят исполнительницы ансамбля барабанщиц «Олимп», а в 19:20 — юные джазовые вокалисты студии «Джем».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В приложении РЖД добавили опцию указания клички и описания питомца
- В Москве по обвинению в мошенничестве задержали бизнес-коуча Байбурина
- СМИ: В Петербурге ребенок выпил ароматизатор и попал в больницу
- СМИ: Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин
- В Черном море уничтожили два украинских морских дрона
- Кержакова назначили главным тренером ФК «Кайрат»
- Глава Wildberries призвала создать министерство, курирующее работу маркетплейсов
- Хаяо Миядзаки приступил к работе над новым фильмом
- Игроки хоккейной сборной Чехии сломали кубок за победу на ЧМ-2024
- Спикер парламента Грузии подпишет вместо президента закон об иноагентах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru