На площадках фестиваля «Рыбная неделя» в Москве проходят сотни мероприятий

В столице в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя», который завершится 2 июня, ежедневно проходят дегустации, представления на воде и мастер-классы. Музыкальные номера представят группы Goroda, Миши Житова, певицы Kraynova и других музыкантов. В программе фестиваля также показы спектаклей по мотивам сказок о море и морских обитателях.

На сцене в виде макета корабля на площадке, расположенной на улице Школьной 1 и 2 июня состоятся концерты джазового коллектива «Jazz Band Артура Лорана». Начало в 18.00. В первый день лета на этой сцене также выступит кавер группа Jazz Room, а 2 июня группа Alfa-Jazz. Гостей также ждут номера в исполнении групп «Каверзные» и «Русский бит», а также музыкальные миксы известных диджеев. Рядом со зрителями свои представления разыграют актеры уличного театра.

На сцене, установленной на Тверской улице, 1 июня в с 20.00 часов можно послушать выступление группы Goroda, а на следующий день полуфиналиста шоу «Голос. Дети» Миши Житова.

31 мая свой спектакль «Пираты и принцесса» покажет театр «ДаМы». Начало в 17:00. Кроме того, на Тверской площади можно будет увидеть шоу-спектакль «Открыватели» театра «Макаркина студио».

На рыбном рынке «Москва — на волне» — наряду с группой Goroda и Мишей Житовым на сцену выйдет певица Kraynova. Начало концерта 1 июня в 19:00.

На Манежной площади ежедневно будут показывать спектакли на тему моря. Так, 30 мая в 19:00 гости увидят постановку «Морячки на каникулах» театра «Каникулы Про». 31 мая в 19:00 театр «Парабазис» покажет спектакль «Остров Буян», в котором примут участие зрители. 1 июня в 19:00 театр «ДаМы» покажет «Моряк-шоу», а 2 июня в 18:00 можно будет посмотреть спектакль «Золотая рыбка» театра «Белый шар». Также 2 июня в 19:00 перед гостями выступят исполнительницы ансамбля барабанщиц «Олимп», а в 19:20 — юные джазовые вокалисты студии «Джем».

