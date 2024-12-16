На платформе обмена лучшими практиками «Смартека» размещено 195 практик Москвы

Столица активно делится с регионами своими эффективными и уникальными решениями, на конец текущего года в базе платформы лучших региональных практик «Смартека» Агентства стратегических инициатив размещено 195 проектов города. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



Она отметила, что столица является передовым городом страны в сфере применения и разработки новых проектов и инновационных решений в городской среде. Лучшие практики в сфере социально-экономического развития размещают на платформе «Смартека» представители бизнеса и органы власти Москвы. На сегодняшний день доступно 195 столичных решений – это порядка 12% от общего числа представленных на портале региональных инициатив. При этом 20% практик направлено на развитие предпринимательства, 17% принято в сфере здравоохранения, по 16% приходится на образование и социальную поддержку.



«Широко представлены также московские решения в области муниципального управления и комфортной городской среды», – отметила заммэра.



Платформа «Смартека» была создана для обмена лучшими региональными практиками. Здесь регионы могут взять на вооружение опыт коллег и представить свои успешные кейсы. На сегодняшний день 88 московских практик уже внедряются в 86 российских субъектах.



Наиболее востребованы в регионах решения столицы в области социальной поддержки и образования, свыше 30 практик из этих направлений уже внедряются в регионах. Вместе с тем в числе самых известных практик столичного правительства на платформе «Смартека» – «Сборники «Алгоритмы для бизнеса», «Портал поставщиков», «Алгоритмы для самозанятых» и «Молодежный форум «Наследие».

