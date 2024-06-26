На московском портале поставщиков провели более трех тысяч совместных закупок

С сентября 2023 года предприниматели провели на портале поставщиков Москвы более трех тысяч совместных котировочных сессий, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



По ее словам, подобная опция стала доступна около года назад. Она позволила привлечь больше поставщиков и повысить конкуренцию. В ходе котировочной сессии проходит мини-аукцион, участники которого конкурируют, поочередно уменьшая начальную стоимость контракта. Таким образом победителем становится участник, который предложил наименьшую цену. Максимальная продолжительность подобных сессий – 24 часа.



«За 10 месяцев на портале поставщиков было проведено более 3,1 тысячи совместных котировочных сессий на сумму около 1,7 миллиарда рублей. Благодаря снижению начальной цены в ходе таких закупок столица сэкономила почти 300 миллионов рублей», — пояснила Багреева.



Для проведения совместной котировочной сессии, ее организатору необходимо указать формат «Совместная закупка», затем пригласить одного или нескольких заказчиков, зарегистрированных на портале, участники аукциона должны находиться в одном регионе и закупать товары общей категории. После подтверждения участия со стороны заказчиков, организатор котировочной сессии указывает количество товаров для каждого из них и публикует закупку.



По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, наиболее часто московские заказчики объединялись для закупок строительных товаров. За 10 месяцев состоялось почти 1,4 тысячи таких процедур, что также составляет более трети всех проведенных котировочных сессий.



«На втором месте — закупки хозтоваров и бытовой техники, по этим категориям прошло 587 мини-аукционов. Замыкают тройку самой популярной продукции канцелярские и бумажные изделия: московские заказчики провели 535 совместных закупок», — добавил он.



Портал поставщиков Москвы был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сервис регулярно дорабатывается, предлагая пользователям дополнительные услуги. На данный момент на платформе зарегистрированы 330 тысяч поставщиков из 40 регионов страны. Каталог продукции превышает 2,8 миллиона уникальных наименований.

