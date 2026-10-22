На МИПФ подписали положение об Ассоциации промышленного и транспортного дизайна

На Московском инвестиционно-промышленном форуме (МИПФ) подписали положение о создании новой профессиональной площадки для специалистов по промдизайну. В Ассоциацию промышленного и транспортного дизайна войдут дизайнеры, руководители дизайн-команд, преподаватели и компании, которые развивают индустрию в России.



Руководитель Центра развития промышленного дизайна Москвы, подведомственного Департаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Клим Перцев заявил, что Ассоциация станет площадкой для постоянного диалога профессионального сообщества с государством.



«Она позволит объединить опыт практикующих дизайнеров и опираться на него при обсуждении приоритетов развития отрасли и государственных инициатив. Важная часть этой работы — поддержание высоких профессиональных стандартов, обмен опытом и участие экспертов в оценке проектов на конкурсах и премиях. Такое взаимодействие поможет шире применять промышленный дизайн и повысить требования к качеству создаваемой продукции», — отметил он.



Отмечается, что в сообщество могут вступить как физические лица, имеющие подтвержденный профессиональный опыт, так и юрлица со своими портфолио проектов.



Так, недавно был дан старт заявочной кампании на Национальную премию «Лучший промышленный дизайн России». В новом сезоне 2026–2027 участники представят перспективные разработки и уже выпускаемые продукты.



Также создание Ассоциации станет еще одним важным шагом в развитии отечественного промышленного дизайна. Она сформирует сильный круг профессионалов и объединит экспертов отрасли, чтобы создавать конкурентоспособные отечественные продукты.

