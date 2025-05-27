На Люблинской улице начали возводить надземную часть новостройки
В столичном районе Люблино на юго-востоке города продолжили строительство нового здания площадью более 17,7 тысячи кв. м по программе реновации. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«В трехсекционном жилом доме на Люблинской улице будет 165 квартир с готовой чистовой отделкой. Их суммарная жилая площадь составит свыше девяти тысяч кв. м. Неподалеку от новостройки расположены станция метро «Люблино», образовательные учреждения, объекты здравоохранения, а также живописный Люблинский парк. Сейчас на объекте завершается устройство фундаментной плиты и цокольного этажа, в двух секциях началось возведение надземной части здания», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Новый комплекс появится по адресу Люблинская улица, владение 121/1. Ранее на этом месте находился расселенный дом по программе реновации. Проект подразумевает установку просторных подъездов с лифтовым холлом, вестибюлем и местом для проверки почты. Разрешение на строительство объекта было выдано в июле 2024 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о выделении дополнительной 131 площадки для строительства. Вся необходимая информация о программе реновации доступна на портале mos.ru. Она была утверждена в августе 2017 года и затронет 5176 домов и около миллиона жителей столицы.
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