На крыше делового центра «ТехноФлагман» в ОЭЗ Москвы стартовали спортивные тренировки

Специальный проект «На высоте» стартовал в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». В рамках программы жители Юго-Восточного административного округа и работники местных предприятий могут заниматься спортом на крыше бизнес-центра «ТехноФлагман». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Спецпроект "На высоте" позволяет резидентам и жителям округа активно проводить время, не покидая территорию особой экономической зоны. Занятия проходят на крыше делового центра "ТехноФлагман", где есть озелененная эксплуатируемая кровля с зонами для воркаута и отдыха», — рассказал Ликсутов.

На крыше площадки обустроили «ТехноВеранду», установили спортивные тренажеры и игровые зоны и высадили более 1400 деревьев и кустарников. Участникам проекта доступны занятия зумбой, танцевальным фитнесом, йогой и растяжкой. Запись на тренировки ведется онлайн.

Проект «На высоте» предлагает москвичам бесплатные спортивные занятия на открытых крышах с живописными видами на город. Он входит в городскую программу «Мой спортивный район». Занятия под открытым небом будут проходить до конца сентября.

