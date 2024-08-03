На форуме «Территория будущего. Москва 2030» открылась детская строительная площадка

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках» открылась детская площадка «Сам себе строитель», сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства столицы.

Дети смогут посетить площадку без родителей, так как опытные вожатые расскажут ребятам все необходимое. Маленьких гостей ждут игровая зона, а также развивающая программа, которая поможет погрузиться в увлекательный процесс возведения зданий.

Юных гостей заинтересует строительный кран высотой восемь метров, горки, скалодром и батут. Ребята смогут попробовать себя в роли строителя, будут придумывать объекты и возводить их. Каждый день на площадке будут проходить мастер-классы для детей трех возрастных групп.

«Территория будущего. Москва 2030» –фестиваль, который представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября на 30 площадках пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия.

