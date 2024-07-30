На форуме-фестивале «Москва 2030» откроется площадка экстремального спорта

На форуме-фестивале «Москва 2030» откроется площадка экстремального спорта. Гости смогут посетить специальные мероприятия 3 августа в «Лужниках».

Пространство оборудуют в соответствии с нормами и регламентами проведения соревнований по мотофристайлу, биг-эйру и самокатному спорту. Заниматься в скейт-парке смогут как начинающие спортсмены, так и профессионалы. Гости смогут принять участие в мастер-классах известных спортсменов, побывать в зоне фиджитал-спорта и на групповых занятиях.

Вице-мэр Ракова: Москвичи смогут пожениться в Гостином Дворе в красивую дату 24.08.2024

Форум «Территория будущего. Москва 2030» пройдёт в столице с 1 августа по 8 сентября 2024 года. Отмечается, что презентационной площадкой технологий и инноваций в здравоохранении, образовании и других отраслях социальной сферы станет Гостиный двор, а главной идеей экспозиции — «единение человека, семьи и мегаполиса, и уникальный ДНК Москвы».

Так, для гостей подготовили интерактивные арт-объекты, творческие мастерские, спектакли с известными актёрами и концерты для всей семьи, а желающие заключить брак смогут сделать это в необычной футуристичной атмосфере в самую красивую дату этого лета – 24.08.24.

Ранее вице-мэр Ракова сообщила, что в Москве на Воробьёвых горах пройдет фестиваль «Москва долголетняя» для горожан старшего поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид

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