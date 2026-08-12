На фестивале «Технофест» в Москве откроется гига-выставка

На фестивале «Технофест», который состоится 22 августа на Северном речном вокзале, покажут, чего добились предприятия — резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За 20 лет работы ОЭЗ Москвы закрепила за собой статус ведущего центра развития высоких технологий. Здесь работают лидеры фармацевтики и производители медизделий, микроэлектроники, информационных технологий и приборостроения. Продукция предприятий ежедневно помогает сотням тысяч людей по всей стране. Гости «Технофеста» смогут познакомиться с продукцией, которая выпускаются на преференциальной территории», - рассказал Ликсутов.

В числе экспонатов — скоростные авто, рассчитанные как на профессиональных гонщиков, так и на любителей. Эти болиды могут разгоняться до 260 км/ч, а отметку в 100 км/ч преодолевают всего за 4,3 секунды. Также гостям представят электромобиль UMO — его запустили в производство в этом году на заводе «Москвич».

Ещё один участник фестиваля — производитель российских многофункциональных устройств для сферы финансовых технологий. Он продемонстрирует современные банкоматы, укомплектованные передовыми решениями: в них есть защита от мошеннических действий, биометрические камеры, а также считыватели штрих‑ и QR‑кодов.

В демонстрационной зоне разместят водный и городской транспорт, а также спортивный инвентарь: сапы, скутеры, лодки, велосипеды и другие изделия из композитных материалов. Среди необычных разработок — робот‑пожарный: его сконструировали по собственным чертежам, чтобы бороться с огнём на особо сложных объектах. Кроме того, гостей порадует робот‑бариста: он приготовит кофе, а в основе его конструкции — отечественные коллаборативные промышленные роботы.

Карачаровский механический завод (резидент ОЭЗ Москвы) привезёт на фестиваль две новые модели лифтов. Первая — лифт «Москвич», созданный совместно с легендарным автозаводом. Вторая модель — лифтовая кабина «Воздух». Её разработали с учётом актуальных требований к дизайну, комфорту и безопасности. Кабина стала победителем в номинации «Лучший лифт для новостроек» на выставке Russian Elevator Week‑2025.

Программа «Технофеста» рассчитана на посетителей всех возрастов. Гости увидят не только новейшие разработки резидентов ОЭЗ, но и редкие музейные экспонаты, связанные с историей московских заводов. В рамках фестиваля пройдут лекции, интерактивные ток‑шоу, интеллектуальные игры, воркшопы, а также консультации по вопросам карьеры — они будут полезны тем, кто находится в поиске своего профессионального пути. Кульминацией события станет эффектное лазерное шоу.

