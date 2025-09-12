На фестивале «Молодежная точка» пройдет праздничная программа ко Дню города

Праздничная программа от проекта «Молодежь Москвы» пройдет в честь 878-летия столицы 13 и 14 сентября на фестивале «Молодежная точка» на Болотной площади.

Гостей ожидают бесплатные лекции и мастер-классы, встречи с экспертами, концертная программа, дискотека с известными артистами и диджеями.

Вечерняя программа станет самым ярким моментом праздника. В субботу, 13 сентября с 17:00 до 18:00 состоится театрализованный концерт «А я иду, шагаю по Москве», в 20:00-22:00 - акустический концерт «Лучший город Земли», где артисты исполнят песни о Москве под живой аккомпанемент группы «BRIDGE» и инструментального коллектива «QuintElle». Кроме того, 14 сентября с 20:00 до 22:00 пройдет большая студенческая дискотека с концертной программой, где выступят знаменитые диджеи и хедлайнер певица Ханна.

Фестиваль «Молодежная точка» проходит 25 мая-14 сентября в рамках проекта «Лето в Москве». Ежедневно со вторника по воскресенье для гостей доступны современные пространства — хабы «Креатив», «Развитие», «Спорт» и «Нейросети», веранда для лекций, а также роллердром, где проводят в том числе дискотеки, концерты, кинопоказы.

